Саргсян досрочно завершил поединок в 1/16 финала чемпионата мира из-за травмы руки

Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, досрочно завершил свой поединок в 1/16 финала чемпионата мира по борьбе из-за травмы руки, которую спортсмен получил по ходу встречи.
Сегодня, 22 сентября, во время поединка с кубинским борцом Габриэлем Алехандро Росилло Кинделаном Артур Саргсян неудачно приземлился после броска, вследствие чего травмировал руку. Медики вышли на ковёр, чтобы оказать помощь спортсмену, но россиянин принял решение о досрочном завершении схватки. На момент окончания поединка Саргсян проигрывал сопернику со счётом 1:4.
Чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) и завершится в воскресенье, 24 сентября. Турнир является квалификационным на Олимпиаду в Париже (Франция) в 2024 году.
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