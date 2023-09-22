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ВАДА наказало 218 спортсменов на основе базы данных московской лаборатории

ВАДА наказало 218 спортсменов на основе базы данных московской лаборатории
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) по итогам заседания исполкома организации сообщило обновлённую информацию о количестве российских спортсменов, получивших наказания на основании данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда в 2019 году проб. Санкции применены в отношении 218 спортсменов, 63 атлетам были предъявлены обвинения, многие другие случаи ещё находятся в стадии расследования.

«С окончания двухлетнего периода санкций CAS в отношении РУСАДА ВАДА проводит оценку и мониторинг российской антидопинговой организации, чтобы убедиться, соответствует ли она всем условиям восстановления, содержащимся в решении CAS. До тех пор, пока не будут выполнены все условия восстановления, РУСАДА не может рассматриваться для восстановления. Кроме того, РУСАДА не будет иметь права на восстановление в соответствии с решением CAS до тех пор, пока не будет устранено несоответствие, связанное с его национальным законодательством», — говорится в решении исполкома ВАДА.

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