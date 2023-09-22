ВАДА не сняло санкции против РУСАДА, спортсменам запрещено выступать под флагом России

После заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) организация подтвердила, что санкции в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по-прежнему не сняты, так как не выполнены все условия восстановления. Речь о несоответствии Кодекса ВАДА с национальным законодательством.

В связи с этим представители РУСАДА не могут занимать должностей в ВАДА, РУСАДА не может проводить мероприятия совместно с ВАДА, а также участвовать в них и получать финансирование. Россия не сможет проводить региональные, континентальные и всемирные соревнования. Также отдельно отмечается, что на подобных соревнованиях в других странах в честь побед российских спортсменов не будет подниматься национальный флаг. То же касается и Олимпийских и Паралимпийских игр.