ВАДА не сняло санкции против РУСАДА, спортсменам запрещено выступать под флагом России

После заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) организация подтвердила, что санкции в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по-прежнему не сняты, так как не выполнены все условия восстановления. Речь о несоответствии Кодекса ВАДА с национальным законодательством.
В связи с этим представители РУСАДА не могут занимать должностей в ВАДА, РУСАДА не может проводить мероприятия совместно с ВАДА, а также участвовать в них и получать финансирование. Россия не сможет проводить региональные, континентальные и всемирные соревнования. Также отдельно отмечается, что на подобных соревнованиях в других странах в честь побед российских спортсменов не будет подниматься национальный флаг. То же касается и Олимпийских и Паралимпийских игр.
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