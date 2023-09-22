В Госдуме назвали сохранение санкций против РУСАДА дискриминационным решением

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко заявил, что считает претензии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства РУСАДА предвзятыми и дискриминационными.

Ранее исполком ВАДА заявил, что РУСАДА «по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве.

«Как говорили некоторые радикальные критики, проблема вовсе не в некотором несоответствии нашего национального законодательства, а в предвзятом, дискриминационном отношении ВАДА не только к РУСАДА, но и в принципе к российскому спорту. Задача стоит максимально затянуть время и не восстанавливать РУСАДА для того, чтобы не восстанавливать в полных правах наш отечественный спорт на международной арене. К сожалению, могу сейчас сказать, что наиболее радикальные голоса в какой-то мере оказались правы», — приводит слова Ревенко пресс-служба РУСАДА.

Он также предложил РУСАДА подать иск против ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием восстановить права, чтобы посмотреть, какое решение примет суд, и в дальнейшем использовать его для восстановления РУСАДА в правах.