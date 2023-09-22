Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал золото на этапе «Большого шлема» в Баку
Поделиться
Российские дзюдоисты принесли новые медали в рамках этапа «Большого шлема», который проходит в Баку (Азербайджан).
Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев, выступающий в весовой категории до 60 кг, завоевал золотую медаль, в финальном поединке одолев соотечественника Гамзата Заирбекова.
В этот же соревновательный день россиянка Сабрина Гилязова (весовая категория до 48 кг) завоевала бронзовую медаль турнира, в поединке за третье место одолев представительницу Сербии Милицу Николич.
Этап «Большого шлема» в Баку продлится до 24 сентября. Напомним, 29 апреля исполком Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.
Комментарии
- 22 сентября 2023
-
21:53
-
21:22
-
20:20
-
20:16
-
20:09
-
19:58
-
19:38
-
19:20
-
19:04
-
17:42
-
16:57
-
16:13
-
14:09
-
13:20
-
11:52
-
11:47
-
10:59
-
10:38
-
10:18
-
09:47
-
09:17
-
02:13
-
01:37
-
00:24
- 21 сентября 2023
-
23:12
-
22:05
-
20:58
-
20:22
-
19:01
-
18:39
-
18:10
-
15:38
-
14:42
-
14:00
-
13:06
Партнерский контент