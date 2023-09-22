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Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал золото на этапе «Большого шлема» в Баку

Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал золото на этапе «Большого шлема» в Баку
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Российские дзюдоисты принесли новые медали в рамках этапа «Большого шлема», который проходит в Баку (Азербайджан).

Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев, выступающий в весовой категории до 60 кг, завоевал золотую медаль, в финальном поединке одолев соотечественника Гамзата Заирбекова.

В этот же соревновательный день россиянка Сабрина Гилязова (весовая категория до 48 кг) завоевала бронзовую медаль турнира, в поединке за третье место одолев представительницу Сербии Милицу Николич.

Этап «Большого шлема» в Баку продлится до 24 сентября. Напомним, 29 апреля исполком Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

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