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Стали известны подробности операции, которую перенёс Абдулрашид Садулаев

Стали известны подробности операции, которую перенёс Абдулрашид Садулаев
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Стали известны подробности операции, которую перенёс сегодня, 22 сентября, капитан сборной России по вольной борьбе двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.

В понедельник, 18 сентября, лидер команды из-за повреждения шеи не смог завершить полуфинальную схватку чемпионата мира в весе до 97 кг с выступающим за Бахрейн одноклубником Ахмедом Тажудиновым и сразу же улетел в Москву. Также рассматривался вариант лечения в Германии, но Садулаев предпочёл оперироваться у известного нейрохирурга Дмитрия Дзукаева, к которому часто обращаются борцы.

«Абдулрашид чувствует себя хорошо. Сроки реабилитации пока неизвестны, главное — не торопиться и полностью восстановиться», — приводит слова старшего тренера сборной Дагестана Махмуда Магомедова сайт «Спортивная борьба Дагестана».

Напомним, на чемпионате мира в Белграде Садулаев из-за травмы не смог продолжить борьбу за бронзовую медаль и олимпийскую лицензию.

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