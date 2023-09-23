Названы сроки и место проведения отбора в сборную США по лёгкой атлетике на ОИ-2024

Федерация лёгкой атлетики США объявила, что отборочные соревнования в национальную команду на Олимпийские игры-2024 состоятся в Юджине с 21 по 30 июня следующего года, сообщает Associated Press. Они пройдут на стадион «Хейвард-филд».
Город в штате Орегон примет отборочные соревнования в олимпийскую сборную США пятый раз подряд и восьмой раз в истории. Впервые они состоялись в Юджине ещё в 1972 году.
В прошлом году на «Хейвард-филд» прошёл чемпионат мира. Также здесь состоялись несколько чемпионатов США, финал Бриллиантовой лиги сезона-2023. При подготовке к ЧМ-2022 стадион был реконструирован с увеличением вместимости за $ 270 млн.
Последним городом, кроме Юджина, принимавшим американские отборочные соревнования по лёгкой атлетике на ОИ, был Сакраменто, штат Калифорния, в 2004 году.
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