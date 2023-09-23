Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карлсен одолел Накамуру и стал чемпионом мира по скоростным шахматам

Карлсен одолел Накамуру и стал чемпионом мира по скоростным шахматам
Комментарии

Этой ночью прошёл финал чемпионата мира по скоростным шахматам, в котором встретились норвежец Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура. Победителем оказался Карлсен со счётом 13,5:12,5. Тем самым звёздный норвежец в третий раз в карьере взял этот титул.

Финал состоял из нескольких фаз. Магнус сразу набрал первые два очка, но затем Накамуре удалось перевернуть ход встречи и завладеть преимуществом в три балла сразу перед секцией игры в «пулю». Именно там норвежцу удалось сравняться и снова оторваться. В решающей партии у Хикару был шанс сравнять счёт, но он допустил роковую ошибку с жертвой двух ладей и проиграл финал.

Болельщикам не придётся долго ждать новую битву этой пары, поскольку они встретятся в первом круге турнира AI Cup.

Материалы по теме
«Я подошёл к завершению максимально близко». Магнус Карлсен высказался об уходе из шахмат
«Я подошёл к завершению максимально близко». Магнус Карлсен высказался об уходе из шахмат
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android