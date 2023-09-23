Карлсен одолел Накамуру и стал чемпионом мира по скоростным шахматам
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Этой ночью прошёл финал чемпионата мира по скоростным шахматам, в котором встретились норвежец Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура. Победителем оказался Карлсен со счётом 13,5:12,5. Тем самым звёздный норвежец в третий раз в карьере взял этот титул.
Финал состоял из нескольких фаз. Магнус сразу набрал первые два очка, но затем Накамуре удалось перевернуть ход встречи и завладеть преимуществом в три балла сразу перед секцией игры в «пулю». Именно там норвежцу удалось сравняться и снова оторваться. В решающей партии у Хикару был шанс сравнять счёт, но он допустил роковую ошибку с жертвой двух ладей и проиграл финал.
Болельщикам не придётся долго ждать новую битву этой пары, поскольку они встретятся в первом круге турнира AI Cup.
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