Никита Нагорный попал в санкционный список правительства Канады

Олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный попал в санкционный список Канады в связи с ситуацией на Украине, сообщает официальный сайт правительства страны.

Нагорный попал в список из 42 человек, санкции в отношении которых вступили в силу 20 сентября.

26-летний Нагорный является победителем командного турнира на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Помимо этого золота, россиянин также завоевал бронзовые медали в многоборье и соревнованиях на перекладине. Стоит отметить, что на параде Победы в 2022 году Нагорный возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия». В июне 2023 года гимнаст впервые стал отцом.