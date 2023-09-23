Никита Нагорный попал в санкционный список правительства Канады
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Олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный попал в санкционный список Канады в связи с ситуацией на Украине, сообщает официальный сайт правительства страны.
Нагорный попал в список из 42 человек, санкции в отношении которых вступили в силу 20 сентября.
26-летний Нагорный является победителем командного турнира на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Помимо этого золота, россиянин также завоевал бронзовые медали в многоборье и соревнованиях на перекладине. Стоит отметить, что на параде Победы в 2022 году Нагорный возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия». В июне 2023 года гимнаст впервые стал отцом.
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