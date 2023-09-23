«Кристалл» стал первым финалистом Кубка России — 2023 по пляжному футболу
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«Кристалл» из Санкт-Петербурга вышел в финал OLIMPBET Кубка России – 2023 по пляжному футболу, который проходит в Анапе. В четвертьфинальном матче «Кристалл» одержал волевую победу над московским «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Геннадия Тумиловича.
Отметим, что «Кристалл» уступал по ходу встречи со счётом 1:2, но в третьем периоде забил трижды подряд и уже до конца поединка контролировал ход игры.
Дубль в составе победителей оформил голкипер Максим Чужков. По разу отличились Датинья и Владислав Жариков. У «Спартака» же два мяча на свой счёт записал Спартак Фёдоров, а также отличился Игуиньо.
Пляжный футбол. Кубок России – 2023. Полуфинал
«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) – 4:3.
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