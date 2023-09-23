«Олимпиаду не сравнишь ни с какими стартами». Тренер российских борцов — об Играх дружбы

Тренер сборной России по вольной борьбе Владимир Модосян, побеждавший в 1986 году на Играх доброй воли, ответил на вопрос о том, могут ли альтернативные соревнования сравниться с Олимпиадой.
«Это вынужденная мера. Олимпиаду не сравнишь ни с какими стартами. А Игры доброй воли, Игры дружбы – это для материальной и духовной поддержки спортсменов. У каждого спортсмена есть свои проблемы. Сильных нужно поддержать, чтобы они за собой повели других людей. Это всё взаимосвязано, происходит цепная реакция.
Когда ребёнок видит Садулаева или кого-то ещё, то он же хочет быть на него похожим, понимаешь? Молодёжь растет, нация остаётся здоровой. Мы должны помочь сильным, чтобы то большинство слабых тянулось за ними. Люди ломаются в тяжёлые времена. Надо поддерживать дух. Спорт и спортсмены должны быть, несмотря ни на что. У них должно быть будущее.
Надеемся, что попадём на Олимпиаду. Никакой гарантии пока нет. Но я всегда мыслю оптимистично, думаю о хорошем. Политика – дело тонкое. Жизнь меняется, и я думаю, что так долго продолжаться не может. Настанет время, и справедливость восстановится. Как бы ни было, каждый хочет жить спокойно. Спорт и творчество снова будут. У нас нет другого выхода. Спорт ведь разгружает человека. Это лучшее место для реализации и выплёскивания эмоций», — сказал Модосян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
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