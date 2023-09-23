«Лекс» обыграл «Саратов» и вышел в финал Кубка России — 2023 по пляжному футболу

«Лекс» из Санкт-Петербурга одержал победу в полуфинальном матче OLIMPBET Кубка России — 2023 по пляжному футболу с «Саратовом». Встреча команд завершилась со счётом 6:3 в пользу санкт-петербургской команды.

Хет-трик в составе «Лекса» оформил бразильский игрок Зе Лукас. Таким образом, «Лекс» вышел в финал Кубка России — 2023, в котором встретится с другим клубом из Санкт-Петербурга — «Кристаллом». В своём полуфинальном матче «Кристалл» обыграл московский «Спартак» со счётом 4:3.

Финал Кубка России по пляжному футболу — 2023 «Кристалл» — «Лекс» состоится завтра, 24 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск.

Пляжный футбол. Кубок России – 2023. Полуфинал

«Саратов» (Саратов) — «Лекс» (Санкт-Петербург) – 3:6.