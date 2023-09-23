Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Первый день Кубка мира по самбо принёс россиянам пять золотых медалей

Первый день Кубка мира по самбо принёс россиянам пять золотых медалей
Аудио-версия:
Комментарии

23 сентября в сербском городе Нови-Сад начался Кубок мира по спортивному и боевому самбо. Первый день соревнований принёс российским спортсменам 10 медалей.

Золотые медали в спортивном самбо завоевали Ольга Полыгалова (до 50 кг), Екатерина Цыберт (до 59 кг) и Роман Желтов (свыше 98 кг). В боевом самбо медали высшего достоинства российской команде принесли Павел Мальковский (до 64 кг) и Ованес Абгорян (до 79 кг).

Пять спортсменов отправили в копилку сборной серебряные награды. В спортивном самбо это София Емелюкова (до 50 кг), Малик Гаджимурадов (до 71 кг), Денис Суханов (до 88 кг). В боевом самбо серебряными призёрами стали Виталий Боев (до 64 кг) и Алексей Иванов (до 79 кг).

Кубок мира по самбо пройдёт в два дня и завершится 24 сентября. Российские спортсмены представлены на турнире в качестве нейтральных атлетов и выступают под флагом Международной федерации самбо (FIAS).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android