Первый день Кубка мира по самбо принёс россиянам пять золотых медалей

23 сентября в сербском городе Нови-Сад начался Кубок мира по спортивному и боевому самбо. Первый день соревнований принёс российским спортсменам 10 медалей.
Золотые медали в спортивном самбо завоевали Ольга Полыгалова (до 50 кг), Екатерина Цыберт (до 59 кг) и Роман Желтов (свыше 98 кг). В боевом самбо медали высшего достоинства российской команде принесли Павел Мальковский (до 64 кг) и Ованес Абгорян (до 79 кг).
Пять спортсменов отправили в копилку сборной серебряные награды. В спортивном самбо это София Емелюкова (до 50 кг), Малик Гаджимурадов (до 71 кг), Денис Суханов (до 88 кг). В боевом самбо серебряными призёрами стали Виталий Боев (до 64 кг) и Алексей Иванов (до 79 кг).
Кубок мира по самбо пройдёт в два дня и завершится 24 сентября. Российские спортсмены представлены на турнире в качестве нейтральных атлетов и выступают под флагом Международной федерации самбо (FIAS).
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