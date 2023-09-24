Кубок мира по регби — 2023: расписание матчей 24 сентября

Во Франции продолжается Кубок мира – 2023 по регби. Сегодня, 24 сентября свои матчи в рамках группового этапа проведут несколько команд.
Регби. Кубок мира. Расписание 24 сентября
Шотландия – Тонга (группа B) – начало матча в 18:45 мск.
Уэльс – Австралия (группа C) – начало матча в 22:00 мск.
Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Турнир проходит в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте и Тулузе.
Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревновании три раза побеждала Новая Зеландия, дважды — Австралия и один раз — Англия.
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