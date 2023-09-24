Мялин и Качанов выступят за сборную Узбекистана по прыжкам в воду на Азиатских играх

Победитель Универсиады-2015 Игорь Мялин и чемпион Европы среди юниоров — 2021 Вячеслав Качанов, представлявшие Россию, заявлены на Азиатские игры за сборную Узбекистана, сообщает ТАСС.
11 августа стало известно об исключении Мялина и Качанова из списка кандидатов в основной состав сборной России. Эти спортсмены будут единственными представителями сборной Узбекистана в соревнованиях по прыжкам в воду на Азиатских играх, которые проходят в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября.
Мялин является чемпионом Универсиады-2015 в синхронном миксте, где он выступал вместе с Дарьей Говор. Также спортсмен выиграл серебро в индивидуальных соревнованиях на вышке (10 м) и в командном зачёте, завоевал бронзу в мужском синхроне (10 м).
Качанов является чемпионом Европы среди юниоров в синхронных прыжках с трёхметровой вышки.
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