Мялин и Качанов выступят за сборную Узбекистана по прыжкам в воду на Азиатских играх

Победитель Универсиады-2015 Игорь Мялин и чемпион Европы среди юниоров — 2021 Вячеслав Качанов, представлявшие Россию, заявлены на Азиатские игры за сборную Узбекистана, сообщает ТАСС.

11 августа стало известно об исключении Мялина и Качанова из списка кандидатов в основной состав сборной России. Эти спортсмены будут единственными представителями сборной Узбекистана в соревнованиях по прыжкам в воду на Азиатских играх, которые проходят в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября.

Мялин является чемпионом Универсиады-2015 в синхронном миксте, где он выступал вместе с Дарьей Говор. Также спортсмен выиграл серебро в индивидуальных соревнованиях на вышке (10 м) и в командном зачёте, завоевал бронзу в мужском синхроне (10 м).

Качанов является чемпионом Европы среди юниоров в синхронных прыжках с трёхметровой вышки.