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Дзюдоист Инал Тасоев стал победителем этапа «Большого шлема» в Баку

Дзюдоист Инал Тасоев стал победителем этапа «Большого шлема» в Баку
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Российский дзюдоист Инал Тасоев, выступающий в весовой категории свыше 100 килограммов, выиграл этап «Большого шлема» в Баку (Азербайджан). В финальном поединке спортсмен одолел серебряного призёра Олимпийских игр 2020 года, чемпиона мира и Европы из Грузии Гурама Тушишвили.

Напомним, ранее в 2023 году Инал Тасоев завоевал золотую медаль на чемпионате мира, проходившем в Дохе (Катар) в мае. В финальном поединке спортсмен боролся с французом Тедди Риннером: победитель определялся в дополнительное время и россиянин сделал результативное движение раньше, однако изначально оно не было засчитано, победителем признали француза. Позже решение пересмотрели — и уже по ходу «Большого шлема» в Баку Тасоеву вручили медаль чемпиона мира.

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