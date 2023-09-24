На конгрессе IBSF не обсуждалось возвращение российских бобслеистов и скелетонистов

На конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), проходившем в Барселоне (Испания) 24 сентября, не обсуждался вопрос о возвращении российских спортсменов на международные турниры.

«В прошлом году на конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона было принято решение, в котором говорится, что все спортсмены Федерации бобслея России или спортсмены, иным образом связанные с Федерацией бобслея России, временно отстраняются от участия в соревнованиях IBSF до дальнейшего уведомления и до тех пор, пока ситуация не улучшится настолько, чтобы допуск для команд Федерации бобслея России или команд, иным образом связанных с Федерацией бобслея России, мог быть восстановлен. Исполнительный комитет имеет право отменить временное отстранение частично или в полном объёме, как только это станет разумно целесообразным с учётом оценки обстоятельств, приведших к принятию данной меры. К сожалению, исполком IBSF не посчитал возможным изменить данное решение и вынести это на рассмотрение сегодняшнего конгресса», — цитирует ТАСС президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова, принимавшего участие в работе конгресса.

Также Пегов добавил, что мероприятие для российской делегации прошло без особых сложностей: «В целом атмосфера на самом мероприятии была спокойной, хотя некоторые негативные выпады в адрес российской делегации со стороны отдельных участников делались. Отечественные бобслеисты и скелетонисты продолжат тренироваться и соревноваться в России и готовиться к международным стартам, когда IBSF примет положительное решение в отношении наших спортсменов».

Российские спортсмены не будут допущены до участия в турнирах IBSF до «изменения ситуации», говорится в решении федерации, вынесенном в 2022 году. Федерация бобслея России сохраняет членство в IBSF и не поражена в правах.