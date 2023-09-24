Россиянин Александр Роготень выиграл Берлинский марафон среди мужчин от 50 до 55 лет

Российский бегун Александр Роготень стал победителем Берлинского марафона среди мужчин в возрастной категории М50, в которой выступают атлеты от 50 до 55 лет. Спортсмен, представляющий клуб Korona Pay Run, преодолел дистанцию за 2:24.35.
Роготень показал лучший результат в истории среди россиян, выступающих в этой категории. Также это лучший результат среди всех российских спортсменов, выступавших на Берлинском марафоне в этом году.
Отметим, что Александр Роготень начал заниматься бегом в 45 лет, а свой первый марафон пробежал в 2015 году с результатом 3:11.33. Спортсмен является победителем марафонов в Берлине и Валенсии в категории M50.
Берлинский марафон. Категория M50. Результаты
1. Александр Роготень (Россия) — 2:24.35.
2. Милани Массимильяно (Италия) — 2:27.54.
3. Ламзи Мустафа (Франция) — 2:28.38.
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