«Не получилось с логистикой». OCA объяснил неучастие россиян в Азиатских играх

Олимпийский совет Азии (OCA) объяснил неучастие россиян и белорусов в Азиатских играх, на которые атлеты получили приглашение. Причиной отсутствия спортсменов названы сложности с логистикой.
«Мы направили предложение в Международный олимпийский комитет (МОК), но нам не удалось проработать логистику.
Китайский оргкомитет предоставил 500 мест, но, к сожалению, не получилось с логистикой – в ином случае спортсменов бы радушно приняли.
У России огромные границы с Азией. Думаю, они куда шире, нежели в европейском направлении, поэтому россиянам решать, как бы они хотели действовать в будущем», — приводит портал Inside the Games слова исполняющего обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхира Сингха.
Напомним, ранее МОК заявил, что участие россиян и белорусов невозможно в силу «технических причин».
Азиатские игры по летним видам спорта проходят в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября. Следующий турнир состоится в Харбине (Китай) в 2025 году.
- 24 сентября 2023
-
19:24
-
19:01
-
18:18
-
17:51
-
17:39
-
16:45
-
16:17
-
15:54
-
13:30
-
13:12
-
11:50
-
11:23
-
09:51
- 23 сентября 2023
-
23:50
-
23:10
-
22:45
-
19:41
-
18:59
-
18:19
-
17:55
-
16:03
-
15:31
-
15:30
-
14:55
-
14:40
-
14:20
-
14:07
-
13:18
-
13:12
-
13:02
-
10:50
-
09:28
-
07:04
-
05:03
-
01:20