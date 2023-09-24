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«Не получилось с логистикой». OCA объяснил неучастие россиян в Азиатских играх

«Не получилось с логистикой». OCA объяснил неучастие россиян в Азиатских играх
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Олимпийский совет Азии (OCA) объяснил неучастие россиян и белорусов в Азиатских играх, на которые атлеты получили приглашение. Причиной отсутствия спортсменов названы сложности с логистикой.

«Мы направили предложение в Международный олимпийский комитет (МОК), но нам не удалось проработать логистику.

Китайский оргкомитет предоставил 500 мест, но, к сожалению, не получилось с логистикой – в ином случае спортсменов бы радушно приняли.

У России огромные границы с Азией. Думаю, они куда шире, нежели в европейском направлении, поэтому россиянам решать, как бы они хотели действовать в будущем», — приводит портал Inside the Games слова исполняющего обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхира Сингха.

Напомним, ранее МОК заявил, что участие россиян и белорусов невозможно в силу «технических причин».

Азиатские игры по летним видам спорта проходят в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября. Следующий турнир состоится в Харбине (Китай) в 2025 году.

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