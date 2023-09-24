Тасоев — о победе на «Большом шлеме» в Баку: у меня была уверенность, что смогу выиграть

Российский дзюдоист, чемпион мира 2023 года Инал Тасоев, выступающий в весовой категории свыше 100 килограммов, прокомментировал своё выступление на этапе «Большого шлема» в Баку (Азербайджан). Спортсмен стал победителем турнира, в финале одолев серебряного призёра Олимпиады 2020 года грузина Гурама Тушишвили.

«Напряжённая получилась схватка, на такую я и настраивался. Тушишвили в Баку был в очень хорошей форме. В острой ситуации решение принимали судьи-профессионалы, рад, что их вердикт был в мою пользу», — приводит слова Тасоева ТАСС.

Также спортсмен рассказал, что время между поединками по ходу соревнований проводил на трибуне: «Мне нужно видеть, с кем я буду бороться в следующем круге, я всех знаю, но каждый из них мог преподнести сюрприз. Смотрел я и схватки Гурама Тушишвили, отметил для себя, что борьба у нас по стилю разная, и сегодня у меня была уверенность, что смогу выиграть. Но понимал, что будет нелегко».