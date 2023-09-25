В Федерации спортивной борьбы заявили о кадровых решениях по итогам чемпионата мира

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что по итогам чемпионата мира в Белграде будут приняты кадровые решения.
«После детального разбора будут приняты кадровые решения. Что касается вольной борьбы, чуть переформатируем работу по вертикали, определим задачи, исходя из анализа упущенного в психологическом плане. Греко-римская борьба – отдельная тема, нужно убрать эмоции и объективно пробежаться по всему, что происходит в команде, как построена работа. Разбор, безусловно, будет и по женской команде.
Разобраться с итогами чемпионата дня не хватит, это не только о спорте, это о психологии, об условиях, в которых мы все находились. Да, можно анализировать техническую сторону, функциональное состояние спортсмена, его технические возможности, но, если спортсмен выходит неуправляемый и проигрывает среднестатистическому сопернику «в одну кассу», тут нечего анализировать. Да, практически в каждом весе мы были лишены возможности создать конкурентную среду, мы понимали – те, кто на это способен, на данном этапе не имели возможности выступить. Но оправданием или каким-то объяснением это служить не может, нужно делать выводы и искать пути решения», – сказал Мамиашвили в интервью ТАСС.
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