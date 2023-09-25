Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Владимир Муравлёв устроил смертельное ДТП в Хакасии
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Чемпион мира по пауэрлифтингу, рекордсмен Владимир Муравлёв попал в ДТП на трассе Абакан — Саяногорск, в результате которого погиб один человек.
Автокатастрофа произошла 24 сентября. Владимир Муравлёв вылетел на встречку, где столкнулся лоб в лоб с автомобилем, за рулём которого была местная жительница Анастасия, и другим транспортным средством, которым управлял капитан полиции из Братска.
В результате ДТП Анастасия получила многочисленные травмы, и её госпитализировали, а её муж, который находился в автомобиле, погиб. Муравлёв и его пассажирка получили незначительные травмы и от госпитализации отказались, несмотря на подозрение на сотрясение мозга.
В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.
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