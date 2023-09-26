Ханс Ниманн: Магнус Карлсен — задира, но я не позволю людям меня запугивать

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн рассказал о своём конфликте с норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном.

«Я доказал свою шахматную силу. На короткий период я был заблокирован на Chess.com, но они подтвердили, что после моего возвращения я ни разу не жульничал. За это время на их платформе я обыграл нескольких топовых шахматистов. Вся эта история – это просто тот случай, когда задира буллит кого-то, потому что он угрожает его деловым интересам.

Конечно, Магнус — задира. Он использовал свою империю, свои связи в Chess.com, он использовал тот факт, что произошло слияние компаний, и заставил всех этих людей напасть на меня, вот и всё! Он задира, это очевидно, но я не позволяю людям меня запугивать. Я хочу противостоять ему, и с нетерпением жду возможности сразиться с ним за доской!» — сказал Ниманн в интервью Пирсу Моргану, опубликованном на YouTube-канале журналиста.