Знаменитая певица Тейлор Свифт перестала скрывать отношения с игроком NFL Трэвисом Келси

Знаменитая американская певица Тейлор Свифт была замечена на стадионе «Эрроухед», где болела за игрока команды американского футбола «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси, сообщает Washington Post. «Чифс» в гостях играли с «Чикаго Беарз» и одержали разгромную победу со счётом 41:10. Сомнений в том, кого с энтузиазмом поддерживала Свифт, не было. Тейлор была одета в форму «Чифс» и находилась в одной ложе с матерью Келси Донной. Певица не скрывала своих чувств, когда Трэвис забил тачдаун в третьей четверти.
После матча товарищи Келси по команде не скрывали, что знали о присутствии певицы на трибуне и помогли её возлюбленному тайт-энду отличиться.
Появление Свифт на трибуне всколыхнуло Интернет, поклонники сразу же решили, что Тейлор приняла предложение Трэвиса, на которое он намекнул в одном из недавних интервью. Ещё ранее на отношения футболиста с певицей намекнул брат Трэвиса, центровой «Филадельфии Иглз» Джейсон Келси.
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