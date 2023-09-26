Знаменитая певица Тейлор Свифт перестала скрывать отношения с игроком NFL Трэвисом Келси

Знаменитая американская певица Тейлор Свифт была замечена на стадионе «Эрроухед», где болела за игрока команды американского футбола «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси, сообщает Washington Post. «Чифс» в гостях играли с «Чикаго Беарз» и одержали разгромную победу со счётом 41:10. Сомнений в том, кого с энтузиазмом поддерживала Свифт, не было. Тейлор была одета в форму «Чифс» и находилась в одной ложе с матерью Келси Донной. Певица не скрывала своих чувств, когда Трэвис забил тачдаун в третьей четверти.

После матча товарищи Келси по команде не скрывали, что знали о присутствии певицы на трибуне и помогли её возлюбленному тайт-энду отличиться.

Появление Свифт на трибуне всколыхнуло Интернет, поклонники сразу же решили, что Тейлор приняла предложение Трэвиса, на которое он намекнул в одном из недавних интервью. Ещё ранее на отношения футболиста с певицей намекнул брат Трэвиса, центровой «Филадельфии Иглз» Джейсон Келси.