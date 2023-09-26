Комитет Госдумы рекомендовал принять закон о развитии военно-прикладных видов спорта

Комитет Государственной Думы рекомендовал принять законопроект о военно-прикладных видах спорта с целью развития этих дисциплин и совершенствования их правового регулирования.

Законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования развития военно-прикладных видов спорта в федеральных органах управления, регламентирующих прохождение военной службы и других специальных видов службы.

Законопроектом предлагается установить возможность создания физкультурно-спортивных организаций при федеральных органах, участвующих в развитии военно-прикладных видов спорта.