Снукерист Джадд Трамп не сумел выйти в 1/16 финала British Open

Один из фаворитов рейтингового турнира British Open, английский снукерист Джадд Трамп не сумел выйти в 1/16 финала соревнований. В матче 1/32 финала Трамп уступил соотечественнику, Хаммаду Миа, со счётом 3:4.
Снукер. British Open 2023. 1/32 финала
Хаммад Миа — Джадд Трамп – 4:3.
Хоссейн Вафаей — Оливер Браун – 4:2.
Дэвид Гилберт — Лю Хаотянь – 4:3.
Фергал О'Брайен — Ноппон Саенгхам – 4:2.
Рейтинговый турнир British Open — 2023 стартовал в Челтнеме накануне, 25 сентября, и продлится до 1 октября. Его действующим чемпионом является Райан Дэй, который в прошлогоднем финале одолел Марка Аллена.
Победитель предыдущего крупного турнира Shanghai Masters Ронни О’Салливан отказался от участия в British Open по медицинским причинам. Из-за рецидива травмы локтя, которая мучила его целый год, в Шанхае Ронни с трудом поднял трофей.
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