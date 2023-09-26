ЦСКА, «Ростов-Дон» и «Лада» одержали пятые победы в чемпионате России по гандболу

Завершились три матча предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

В центральной встрече игрового дня московский ЦСКА на выезде разгромил «Ставрополье» со счётом 38:28. В составе армейского клуба самой результативной стала Елена Михайличенко, забившая восемь мячей. Семь раз отличилась Альбина Мурзалиева. У «Ставрополья» шесть мячей на счету Элины Сивоваловой.

В другом матче «Ростов-Дон» в гостях уверенно обыграл «Динамо-Синару» — 38:29, а «Лада» оказалась сильнее «Звезды» — 31:26.

Для ЦСКА, «Ростов-Дона» и «Лады» это пятые подряд победы в новом сезоне. Именно эти три команды уверенно возглавляют турнирную таблицу.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап

«Ставрополье» — ЦСКА (Москва) – 28:38 (16:18).

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Ростов-Дон» — 29:38 (11:21)

«Звезда» (Звенигород) – «Лада» (Тольятти) – 26:31 (12:15)