Сборная Украины не поедет на ЧМ по пляжному футболу из-за участия команды Беларуси

Сборная Украины объявила об отказе от участия в чемпионате мира по пляжному футболу из-за наличия в списке участников сборной Беларуси. Об этом заявила пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины, ссылаясь на приказ Министерства молодёжи и спорта, запрещающий украинским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, в которых также принимают участие спортсмены из России и Беларуси.
Ранее Ассоциация пляжного футбола Украины и Украинская ассоциация футбола обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Всемирную организацию пляжного футбола с просьбой отстранить сборную Беларуси от участия в турнире. Однако в этой просьбе международные футбольные организации отказали.
Чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 15 по 25 февраля 2024 года в ОАЭ.
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