РУСАДА направило 273 млн рублей в ВАДА для восстановления в правах

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила о выплате организацией 273 млн рублей Всемирному антидопинговому агентству для восстановления в правах.
Во время круглого стола на тему «О соответствии антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу», проходившего в Государственной Думе Российской Федерации, Логинова сообщила, что средства были выделены министерством финансов. Напомним, 22 сентября ВАДА выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило о несоответствии организации требованиям восстановления в правах.
«Мы не удивились решению, которое было озвучено в пятницу, — сказала Логинова. — Но мы не согласны с этим решением. Что касается выполнения нами решения Спортивного арбитражного суда: для нас самый долгий и сложный процесс — выплаты по решению, потому что не все суммы были обозначены в решении. Курс рос день ото дня, мы получили дополнительное финансирование от министерства финансов. Но РУСАДА выплатило все необходимые суммы. Общая сумма — 273 миллиона в ВАДА», — цитирует Веронику Логинову ТАСС.
- 27 сентября 2023
-
12:44
-
12:02
-
12:01
-
11:53
-
11:38
-
10:59
-
10:35
- 26 сентября 2023
-
22:34
-
20:38
-
19:11
-
18:52
-
18:39
-
16:56
-
16:44
-
13:48
-
13:30
-
13:13
- 25 сентября 2023
-
21:38
-
18:58
-
18:15
-
14:55
-
14:50
-
14:20
-
14:05
-
13:56
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:37
-
11:20
-
10:50
-
10:41