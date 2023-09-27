РУСАДА направило 273 млн рублей в ВАДА для восстановления в правах

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила о выплате организацией 273 млн рублей Всемирному антидопинговому агентству для восстановления в правах.

Во время круглого стола на тему «О соответствии антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу», проходившего в Государственной Думе Российской Федерации, Логинова сообщила, что средства были выделены министерством финансов. Напомним, 22 сентября ВАДА выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило о несоответствии организации требованиям восстановления в правах.

«Мы не удивились решению, которое было озвучено в пятницу, — сказала Логинова. — Но мы не согласны с этим решением. Что касается выполнения нами решения Спортивного арбитражного суда: для нас самый долгий и сложный процесс — выплаты по решению, потому что не все суммы были обозначены в решении. Курс рос день ото дня, мы получили дополнительное финансирование от министерства финансов. Но РУСАДА выплатило все необходимые суммы. Общая сумма — 273 миллиона в ВАДА», — цитирует Веронику Логинову ТАСС.