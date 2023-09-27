Логинова назвала три претензии ВАДА к Российскому антидопинговому агентству

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова назвала три претензии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к организации.
По утверждению Логиновой, ВАДА выдвинуло три основные претензии к антидопинговому законодательству Российской Федерации. «Несоответствие количества антидопинговых нарушений, которые указаны в федеральном законе, количеству, указанном во Всемирном антидопинговом кодексе. Несоответствие определения «соревновательный период» — необходимо, чтобы был единый подход к определению этого промежутка. А также лаборатория: у нас в федеральном законе написано, что пробы могут вывозиться в «аккредитованные» лаборатории ВАДА, в кодексе же написано, что пробы также могут вывозиться в «одобренные» лаборатории», — приводит слова Вероники Логиновой ТАСС.
Напомним, 22 сентября Всемирным антидопинговым агентством были выдвинуты новые обвинения в адрес РУСАДА. В ВАДА заявили, что российская организация не соответствует требованиям для восстановления из-за отсутствия интеграции Всемирного антидопингового кодекса в национальное законодательство.
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