Канадский чемпион ОИ по конному спорту подделал документы о раке, чтобы избежать суда

Олимпийский чемпион по конному спорту 2008 года Эрик Ламаз обвиняется в подделке документов, сообщает Horse Sport.

В 2010 году на Ламаза подали в суд иск на $ 500 тыс. из-за трёх лошадей, которых он продал конному клубу для соревнований. Спортсмена обвинили в том, что лошади, проданные им, не соответствовали заявленному качеству. Рассмотрение дела несколько раз откладывалось, а в 2019 году Ламаз объявил, что у него диагностировали редкую форму рака — глиобластому.

В июле текущего года адвокат конкуриста Тим Дэнсон подал ходатайство о дальнейшей отсрочке судебного разбирательства из-за распространения рака на горло. Медицинских заключений предоставлено не было, однако адвокат предоставил фотографии Ламаза после операции. Судей смутило, что Ламаз говорил о серьёзном заболевании ещё четыре года назад, поэтому были инициировано дополнительное расследование.

В ходе расследования выяснилось, что документы, предоставленные Ламазом и его адвокатом, являются поддельными. Часть из них написана на голландском языке, на котором доктор, якобы подписавший заключение, не говорит. Позже адвокат Ламаза отказался от своего подзащитного и заявил в Верховном суде Онтарио: «Эрик очень болен, но, возможно, не раком».

Судья Марвин Курц заявил, что Ламаз сфальсифицировал данные о заболевании раком на последней стадии, чтобы избежать судебного разбирательства. Конкуристу придётся оплатить расходы за пропущенные ранее слушания, и до 9 октября он должен найти нового адвоката, иначе рискует проиграть иск по умолчанию.