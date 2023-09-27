Польша подаст заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году
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Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что республика намерена подать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.
«Я хотел бы объявить после консультации с Польским олимпийским комитетом, министром спорта и правительством, что нашей амбицией и намерением является борьба за организацию Олимпийских игр в 2036 году», — приводит слова Дуды Reuters.
Напомним, на проведение Олимпиады в 2036 году также претендуют Индонезия и Мексика. Польша летом 2023 года принимала Европейские игры, однако никогда не была страной-хозяйкой Олимпийских игр.
Предстоящие летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже (Франция), Игры 2028 года состоятся в Лос-Анджелесе (США), а Олимпиада 2032 года пройдёт в Брисбене (Австралия).
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