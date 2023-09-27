Учащихся школ и колледжей Москвы познакомят с основами спортивной журналистики

Московский центр воспитательных практик Департамента образования и науки, а также социальная сеть «ВКонтакте» запускают совместный образовательный проект «Академия спортивных медиа». К участию в нём приглашаются школьники и студенты колледжей столицы.

«Учащиеся получат ценные советы от экспертов медиаотрасли, которые впоследствии смогут применить на практике. Особенностью образовательного проекта станет погружение в реальную рабочую среду — каждый ребёнок будет активно готовить материалы о спорте под руководством наставников-профессионалов», — цитирует директора Московского центра воспитательных практик Марию Андрианову официальный сайт мэра Москвы.

В процессе обучения юные спортивные журналисты займутся написанием статей, проведением интервью, подготовкой репортажей, созданием спортивных подкастов и блогов.