ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области могут выступать в турнирах на территории России

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов сообщил, что спортсмены из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут выступать в соревнованиях, проходящих на территории России. Морозов рассказал, что для организации участия атлетов из этих регионов привлекаются органы исполнительной власти субъектов страны.

«Все новые территориальные образования имеют право участвовать во всех соревнованиях, которые есть на территории РФ. Если говорить про командные виды спорта, в частности футбол, то есть позиция международных федераций — особый статус Крымской территории, командам оттуда запрещено участвовать в российских соревнованиях. У нас есть наши нормативные акты, по которым регламентируется выступление спортсменов. Каких‑то нареканий по этой системе у нас не поступало.

Чтобы включить спортсменов из новых регионов в российские соревнования, работают органы исполнительной власти субъектов. Не секрет, что некоторые спортсмены, выступавшие за Украину, проходят процесс смены спортивного гражданства, выступают в сборных командах. Может быть, ещё не так активно развернулись в новых регионах. Этот процесс идёт», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».