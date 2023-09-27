Морозов: для России потеря, когда спортсмен переходит в сборную другого государства

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов прокомментировал информацию о том, что в стране планируют ввести понятие «золотая сотня», чтобы защитить спортсменов от перехода в команды других стран.

«Происходит рабочее обсуждение различных подходов по стимулированию спортсменов и тренеров в текущей ситуации. Никаких решений по «золотой сотне», никаких финальных формулировок, определений сейчас нет. Мы обсуждаем с экспертным сообществом, что можно было бы предпринять. У нас есть намерения повысить заработную плату спортсменам и тренерам, может быть, поддержать спортсменов, достигших выдающихся результатов, но это обсуждение имеет только рабочий и дискуссионный характер, поскольку в это должны быть вовлечены многие структуры.

Для нас потеря, когда спортсмен переходит в состав сборной команды другого государства, так как в спортсмена вкладываются определённые силы и ресурсы. Мы хотим, чтобы спортсмены выступали за российскую сборную и оставались у нас, и делаем для этого всё возможное. Но пока это только рабочее обсуждение различных вариантов», — приводит слова Морозова ТАСС.