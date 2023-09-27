Журова: «золотую сотню» Западу надо показывать, они же думают, что мы все уже развалились

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала намерение Минспорта России создать «золотую сотню» спортсменов из членов национальных команд.

Планируется, что это гарантирует лидерам сборных финансовую поддержку, чтобы избежать смены спортивного гражданства в период отстранения от международных стартов.

«Достаточная ли мотивация деньги? Это одна из немаловажных мотиваций, давайте говорить честно. Когда ещё ты не участвуешь в международных соревнованиях и не получаешь призовые. Многим видам спорта, к сожалению, государство платит намного меньше, чем они получали бы, если бы участвовали на международных турнирах.

Я думаю, что проанализируют эту ситуацию, поймут, какие и где виды спорта в этом нуждаются. Это не футбол и не хоккей. Индивидуальные виды спорта, а там топовые спортсмены, а не те, кто занимали 20-е места. Чтобы молодёжь видела, что государство в случае достижения определённых результатов будет их поддерживать. А если они будут видеть, что тренируются, а дальше ничего, в том числе и финансово, то скажут: «Тогда я поеду туда, где меня финансово обеспечат».

Тут надо и какую-то не только государственную поддержку. Там же не говорится, что этой «золотой сотне» будет платить государственный бюджет. Возможно, будет какой-то пул спонсоров, как в футболе или в хоккее.

Правильно ли вообще выделять спортсменов в отдельную касту? Спортсмены-победители и так в отдельной касте. Они уже получают больше, им больше внимания и славы. У нас футболисты – вообще в отдельной касте. Это же не мешает им развиваться и жить, иметь контракты, играть, продвигать футбол. Футбол тоже отдельная каста.

В каждом виде спорта есть эти люди. Первое, второе место на пьедестале. Они и так уже выделяются, поэтому они всегда будут по результатам попадать, а не потому, что министру спорта тот или иной спортсмен больше нравится. Эти рейтинги есть у каждой федерации. Кто первый, второй, третий по совокупности результатов сезона.

В будущем спортсмены будут стремиться попасть в «золотую сотню». Это и Западу надо показывать, что у нас это есть. Они же думают, что мы все уже развалились, мы не помогаем спортсменам, а они побегут в другие страны. В том числе им надо показать, что у нас есть золотой потенциал спортсменов, наш золотой ресурс», — приводит слов Журовой «Спорт день за днём».