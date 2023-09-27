Гандболисты «Чеховских медведей» стартовали в SEHA-лиге с победы над «Аистом Китая»
Поделиться
Гандболисты «Чеховских медведей» в матче 2 го тура SEHA-лиги одержали победу над дебютантом турнира клубом «Аист Китая» со счетом 39:25. У чеховцев отличился Александр Ермаков, совершивший 13 бросков и забросивший 12 мячей. Семь раз отличился Дмитрий Корнев. Лучшим игроком матча был признан голкипер Дмитрий Павленко.
Следующий матч на турнире «Чеховские медведи» проведут 11 октября на выезде с белорусским клубом «Машека».
В другом матче игрового дня «СКА-Минск» обыграл «Машеку» со счетом 48:30. Также в группе с «Чеховскими медведями» выступает «Виктор».
Гандбол. SEHA-лига. «Дивизион Восток». Группа Б
2-й тур
«Чеховские медведи» — «Аист Китая» — 39:25 (19:14)
«Машека» — «СКА-Минск» — 30:48 (16:22)
Комментарии
- 27 сентября 2023
-
23:07
-
21:15
-
20:45
-
19:12
-
18:50
-
18:02
-
17:48
-
16:11
-
14:34
-
14:12
-
13:59
-
13:38
-
12:44
-
12:02
-
12:01
-
11:53
-
11:38
-
10:59
-
10:35
- 26 сентября 2023
-
22:34
-
20:38
-
19:11
-
18:52
-
18:39
-
16:56
-
16:44
-
13:48
-
13:30
-
13:13
- 25 сентября 2023
-
21:38
-
18:58
-
18:15
-
14:55
-
14:50
-
14:20
Партнерский контент