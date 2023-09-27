Гандболисты «Чеховских медведей» стартовали в SEHA-лиге с победы над «Аистом Китая»

Гандболисты «Чеховских медведей» в матче 2 го тура SEHA-лиги одержали победу над дебютантом турнира клубом «Аист Китая» со счетом 39:25. У чеховцев отличился Александр Ермаков, совершивший 13 бросков и забросивший 12 мячей. Семь раз отличился Дмитрий Корнев. Лучшим игроком матча был признан голкипер Дмитрий Павленко.

Следующий матч на турнире «Чеховские медведи» проведут 11 октября на выезде с белорусским клубом «Машека».

В другом матче игрового дня «СКА-Минск» обыграл «Машеку» со счетом 48:30. Также в группе с «Чеховскими медведями» выступает «Виктор».

Гандбол. SEHA-лига. «Дивизион Восток». Группа Б

2-й тур

«Чеховские медведи» — «Аист Китая» — 39:25 (19:14)

«Машека» — «СКА-Минск» — 30:48 (16:22)