Богословская: если кто-то меняет спортивное гражданство, это не политическое заявление

Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская отреагировала на намерение Минспорта России ввести понятие «золотая сотня», чтобы финансово поддерживать сильнейших спортсменов национальных команд. Эта инициатива связана с желанием удержать атлетов от смены спортивного гражданства.

«Всё должно идти естественным путём. Мы не должны что-то особенное предпринимать, чтобы спортсмены не отказывались от гражданства. У нас государство создаёт прекрасные условия для тренировок и участия в соревнованиях. Если кто-то меняет спортивное гражданство, это далеко не его политическое заявление. Многие делают это по семейным или логистическим обстоятельствам. Когда-то подобная смена приходится на руку, когда-то нет.

Я как бывшая спортсменка могу сравнить тренировочные базы и те возможности, которые имеют атлеты сейчас в нашей стране, — найдите это ещё где-либо. Если спортсмен занимается любимым делом и, сменив гражданство, может спокойно выступать на международных соревнованиях, то почему бы ему в них и не участвовать?» — приводит слова Богословской RT.