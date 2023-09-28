Двукратная чемпионка мира на дистанции 200 м Схипперс завершила карьеру

Обладательница двух золотых медалей чемпионатов мира на дистанции 200 м 31-летняя нидерландка Дафне Схипперс объявила о завершении карьеры, сообщает Associated Press.

«Моя гонка заканчивается здесь. Как спортсмен, ты всегда знаешь, что этот день наступит, и что в какой-то момент ваша карьера станет моментом во времени — коллекцией воспоминаний и медалей. Я решила заняться своей жизнью вне беговой дорожки и принять всё, что будет дальше. Говорю огромное спасибо за бесконечную поддержку. Это было путешествие без сожалений», — написала Схипперс в одной из социальных сетей.

На счету нидерландки серебро ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, победы на ЧМ в Пекине в 2015-м и в Лондоне в 2017 году на двухсотметровке. Также Схипперс выиграла серебро на ЧМ в столице Китая и бронзу в столице Великобритании на дистанции 100 м. Спортсменка была третьей на ЧМ-2013 в Москве в семиборье и заняла второе место на ЧМ в помещении в Портленде в 2016 году на дистанции 60 м.

На счету Схипперс множество медалей чемпионатов Европы. Она владеет рекордом континента на 200 м — 21,63. Из-за травм результаты спортсменки ухудшились в последние годы. Нидерландка не выступала на крупных соревнованиях после ОИ в Токио.