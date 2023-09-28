Магнус Карлсен вышел в суперфинал Al Cup

16-й чемпион мира по шахматам, первый номер рейтинга ФИДЕ норвежец Магнус Карлсен вышел в суперфинал онлайн-турнира Al Cup, заключительного отборочного этапа шахматного Тура чемпионов.

Его соперником по основной сетке был французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв. Матч закончился со счётом 2,5:2,5, но на тай-брейке победу одержал норвежский гроссмейстер. Соперник Карлсена по суперфиналу определится после двух поединков в нижней сетке, в которой за право сыграть в финале соревнуются проигравшие в турнире шахматисты. Там Вашье-Лаграв встретится с победителем встречи Яна Непомнящего (Россия) и Аниша Гири (Нидерланды). Начало предпоследнего соревновательного дня турнира — в 18:00 мск.

Призовой фонд Al Cup, как и предыдущих пяти отборочных этапов шахматного Тура чемпионов, составляет $ 235 тыс. Полуфиналы и финал турнира состоятся в декабре, их призовые фонды составят по $ 500 тыс.