Лавров: Игры БРИКС задуманы не против олимпийского движения, а как дополнение к нему

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Игры БРИКС не являются противовесом Олимпийским играм, а служат дополнением.

«Игры БРИКС не станут альтернативой Олимпиаде. Точно так же как БРИКС в качестве межгосударственного объединения укрепляется и расширяется, и будет и дальше расширяться, не против кого-то, а исключительно в интересах стран-участниц, точно так же и спортивные Игры БРИКС задуманы не против олимпийского движения, а в качестве дополнения к олимпийскому движению», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых атлеты из России смогут вернуться на международные старты в качестве нейтральных спортсменов.