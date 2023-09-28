Лавров: МОК использует ситуацию вокруг Украины, чтобы грубо нарушать Олимпийскую хартию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) использует ситуацию на Украине против российских спортсменов, тем самым нарушая Олимпийскую хартию.

«МОК уже использует ситуацию вокруг Украины для того, чтобы грубо и прямо нарушать Олимпийскую хартию. При этом отстраняя большинство наших спортсменов от состязаний, делая в качестве какого-то огромного позитивного шага исключения для определённых видов спорта, для определённых возрастных групп в нейтральном статусе, без флага, без гимна», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Напомним, спортсмены из России и Беларуси отстранены от большей части международных соревнований из-за ситуации на Украине. При этом в некоторых видах спорта участие атлетов из этих стран в международных турнирах допускается.