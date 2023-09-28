Должна ли в российском спорте появиться «золотая сотня»?

На этой неделе заместитель министра спорта России Алексей Морозов сообщил, что ведомство намерено ввести понятие «золотая сотня» среди лучших спортсменов страны, чтобы ограничить переход атлетов в другие национальные команды.

Согласно этой инициативе Минспорта России, спортсмены, которые войдут в «золотую сотню», получат гарантированную финансовую поддержку, чтобы избежать смены спортивного гражданства в период отстранения от международных соревнований.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: должна ли в российском спорте появиться «золотая сотня»?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, спортсмены из России отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине.