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Мамиашвили — об участии в Олимпиаде: над словами Вяльбе надо очень сильно задуматься

Мамиашвили — об участии в Олимпиаде: над словами Вяльбе надо очень сильно задуматься
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на заявление главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе (без флага и гимна) и рассчитывает найти для своих подопечных нужные слова, чтобы они не ехали на Игры на условиях МОК.

«Над словами Вяльбе надо очень сильно задуматься, потому что в них есть глубокий смысл. Конечно, Олимпиада — это ключевое событие в жизни спортсмена. Если он согласен ехать на Олимпийские игры на условиях МОК, то пусть едет. Это выбор каждого человека. Но у нас ещё есть время задуматься над теми вещами, которые имела в виду Вяльбе», – приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».

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