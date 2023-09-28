Мамиашвили — об участии в Олимпиаде: над словами Вяльбе надо очень сильно задуматься
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на заявление главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе (без флага и гимна) и рассчитывает найти для своих подопечных нужные слова, чтобы они не ехали на Игры на условиях МОК.
«Над словами Вяльбе надо очень сильно задуматься, потому что в них есть глубокий смысл. Конечно, Олимпиада — это ключевое событие в жизни спортсмена. Если он согласен ехать на Олимпийские игры на условиях МОК, то пусть едет. Это выбор каждого человека. Но у нас ещё есть время задуматься над теми вещами, которые имела в виду Вяльбе», – приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».
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