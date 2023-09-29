Журналистка Бреннан: США против допинговых обманщиков, а Россия никого не ловит

Американская журналистка Кристин Бреннан сравнила случаи нарушения антидопинговых правил в России и США.

«Я хотела бы кое-что сказать россиянам. Я внимательно освещала дела двух спортсменов и постоянно критиковала их в своих колонках – Лэнса Армстронга и Марион Джонс. Это худшие мошенники в истории спорта. Этих двух людей дали миру Соединённые Штаты Америки. То, что сделали эти двое, — это было против воли национальной антидопинговой системы. Они сделали не то, что их страна хотела от них, а наоборот. Они пошли против воли своего государства и понесли сильное наказание за это. Они потеряли всё, и это было справедливо.

А что касается россиян с их допинг-схемой в 2014 году и далее, когда они принимали допинг, а это точно было в Сочи, это делалось с одобрения российского правительства, российской спортивной системы. Это была часть плана, это государственная допинговая программа.

В чём мой основной посыл и основная разница между США и Россией? Да, допинговые обманщики в США есть, вы правы, крупнейшие и худшие обманщики в истории. Но они шли против того, что хотела нация, и они были пойманы своей страной.

Насколько мне известно, Россия никого не ловит, а только тормозит дела и сглаживает углы, не делает то, что должно делать РУСАДА. То есть огромная разница в том, что само правительство хотело от российских атлетов. Правительство США не было в это вовлечено, и, очевидно, USADA не хотело, чтобы спортсмены страны мошенничали. А Россия, конечно, подталкивала к употреблению допинга», — сказала Бреннан в интервью на YouTube-канале TheSkatingLesson.