Главный тренер сборной России Гацалов раскритиковал судейство финала Сидаков — Дэйк на ЧМ

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов раскритиковал судейство финала весовой категории до 74 кг между россиянином Заурбеком Сидаковым и американцем Кайлом Дэйком на чемпионате мира — 2023.

«В финале весовой категории до 74 кг судьи очень сильно поддерживали Кайла Дэйка. Это видно невооружённым глазом. Это была принципиальная схватка. Американцам её нужно было выиграть любой ценой. Сколько бы судьи могли нарисовать ему баллов, столько бы и нарисовали. Когда всё это происходило, зал возмущался и гудел. Но сколько бы Дэйку баллов не нарисовали, Заур взял бы на один больше как минимум.

Если есть на земле справедливость, то тогда она восторжествовала. Нельзя было «в цвет» взять и повесить американцу медаль. Это не его победа была бы. Неужели он надел бы золотую медаль на себя? Ему и так нарисовали четыре балла», — приводит слова Гацалова «Осетия-Ирыстон».