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Если хотите быстро похудеть, откажитесь от этих фруктов

Названы самые вредные фрукты, которые мешают похудеть
Откажитесь от этих фруктов, чтобы похудеть
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Некоторые фрукты не подходят для похудения, говорит врач-диетолог Майкл Мосли. По его словам, они могут замедлить прогресс при попытке избавиться от лишнего веса.

Диетолог рекомендует худеющим людям перейти на средиземноморскую диету, богатую овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми и рыбой. Тем не менее не все фрукты подходят для похудения — лучше отказаться от трёх сладких тропических фруктов: манго, ананаса и дыни. В них очень много сахара, пояснил эксперт.

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Следует отдавать предпочтение ягодам, яблокам и грушам. Это хорошие альтернативы, которые способствуют насыщению организма и помогают контролировать аппетит.

Людям, которые хотят побаловать себя сладким, лучше съесть небольшой кусочек тёмного шоколада. Согласно исследованию, опубликованному в 2016 году в журнале Journal of Nutritional Science, эта сладость содержит фитонутриенты, которые действуют как антиоксиданты, защищая организм от ряда заболеваний, включая рак и болезни сердца.

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