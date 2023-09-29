Олег Матыцин отреагировал на допуск российских паралимпийцев на Игры-2024

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (IPC) допустить россиян до участия в Паралимпиаде в Париже (Франция) в 2024 году в качестве индивидуальных спортсменов.

«Допуск наших паралимпийцев в нейтральном статусе подтверждает авторитет Паралимпийского комитета России на международной арене и его успешную работу по отстаиванию истинных принципов спорта.

Российские паралимпийцы всегда показывают высокие результаты и являются несомненными лидерами на мировой арене. Без их участия любые соревнования, тем более такие масштабные, как Паралимпийские игры, теряют в зрительском интересе.

В мировом спортивном движении наблюдается усталость от политизации спорта, необъективных решений в угоду интересов отдельных стран. Такого несправедливого отношения не должно быть к спортсменам, какие бы страны они не представляли.

Мы продолжим обеспечивать все необходимые условия для участия российских паралимпийцев в международных соревнованиях, чтобы они могли показать свои лучшие результаты», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.