Чемпионка Европы Елена Коробкина дисквалифицирована на 4 года на основании данных LIMS

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила о дисквалификации одной из сильнейших бегуний России на стайерских дистанциях Елены Коробкиной. Спортсменка признана нарушившей антидопинговые правила на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

«На основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 27 сентября 2023 года ВФЛА на четыре года дисквалифицирует Елену Коробкину (бег; Москва, Липецкая область) за нарушение п. 32.2 (b) Антидопинговых правил IAAF («Использование или попытка использования запрещённой субстанции или метода спортсменом») 2012 года и 2014 года», — говорится в сообщении на сайте ВФЛА.

Срок дисквалификации Коробкиной начинается с 27 сентября 2023 года и завершится 26 сентября 2027 года. Все результаты спортсменки, достигнутые с 2 июля 2013 года по 24 июля 2016 года, аннулируются. Напомним, в 2015 году Коробкина стала чемпионкой Европы в беге на 3000 метров.