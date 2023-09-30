48-летняя гимнастка Оксана Чусовитина рассказала, какие советы даёт юным соперницам

Олимпийская чемпионка 1992 года в команде 48-летняя гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, рассказала, каково ей соревноваться на одном помосте с юными соперницами.

«Я выступаю с детьми, которые младше моего сына… Но мы на помост выходим, и там не спрашивают сколько тебе лет, от 16 и дальше до скольки угодно. Поэтому мы на помосте все равны. И я также соревнуюсь с молодыми девочками, как и они со мной. У нас такая дружная спортивная семья в гимнастике, что я никогда не чувствовала какого-то дискомфорта. Я никогда не чувствовала, что девочки на меня смотрят типа «ой, такая уже старая и выступает». Никогда. Я чувствую их уважение, и в то же время я уважаю своих соперников. Мы очень дружим, и за это им огромное спасибо.

Маленькие девочки, наверное, стесняются подходить и спрашивать. Но иногда мы сидим, и они спрашивают: «А как убрать волнение? А как вот это сделать?» Много есть вопросов, на которые я с удовольствием отвечаю. Но я им говорю, что каждый человек индивидуален, и то, что помогает мне, может не помочь вам. Поэтому каждый ищет свои способы. Но если мой совет чем-то им поможет, я только буду рада.

Меня часто спрашивают: «Ты уже столько лет выступаешь, а ты волнуешься?» Вы знаете, я обожаю это чувство волнения, оно придаёт сил, обожаю, когда выделяется адреналин. Я очень люблю выступать, когда есть волнение. Когда нет волнения, лучше не выходить на помост. Поэтому я всем девочкам всегда говорю: «Если присутствует волнение, это классно, значит, всё хорошо», — приводит слова Чусовитиной сайт МОК.